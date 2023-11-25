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12:15 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте в здании районного хокимията во время совещания скончался председатель махалли

В Генеральной прокуратуре сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Источник: Uznews

Как сообщили UzNews.uz в Генеральной прокуратуре, инцидент произошел 24 ноября примерно в 11:30 в зале заседаний хокимията Алмазарского района столицы.

Отмечается, что 65-летний Ш. М., работавший председателем махалли «Янги Себзор», скончался во время совещания.

По данному факту прокуратурой Алмазарского района проводится доследственная проверка.

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