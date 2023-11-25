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11:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Горячем Ключе объявили режим ЧС из-за ливней

В Горячем Ключе менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. В городе ночью 25 ноября ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский.

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«Обильные дожди прошли и в горах, откуда берут начала наши реки. Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе», — заявил Белопольский.

Он добавил, что утром начнут работать мониторинговые группы, которые будут обходить домовладения и определять ущерб. Ликвидацией последствий стихий займутся сотрудники администрации, бюджетных учреждений и волонтеры.

На базе школ № 3 и № 11 развернуты пункты временного размещения. Ночью там разместили девять человек. «Как только вода отступит, начнем откачку придомовых территорий», — пояснил глава муниципалитета.

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