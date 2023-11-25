В Горячем Ключе объявили режим ЧС из-за ливней

«Обильные дожди прошли и в горах, откуда берут начала наши реки. Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадала станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе», — заявил Белопольский.
Он добавил, что утром начнут работать мониторинговые группы, которые будут обходить домовладения и определять ущерб. Ликвидацией последствий стихий займутся сотрудники администрации, бюджетных учреждений и волонтеры.
На базе школ № 3 и № 11 развернуты пункты временного размещения. Ночью там разместили девять человек. «Как только вода отступит, начнем откачку придомовых территорий», — пояснил глава муниципалитета.