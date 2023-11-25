10:16 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростове потушили пожар в здании Северного рынка
ЧП произошло 25 ноября в 5.00 на проспекте Космонавтов, 4/16.
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В Ростове и субботу, 25 ноября, утром загорелось задние Северного рынка. Огонь полыхал на площади в 100 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Пожар вспыхнул в 5.00 утра, когда начали гореть продуктовые павильоны и холодильное оборудование на втором этаже здания. В 6.00 огнеборцы ликвидировали открытое горение. Через одиннадцать минут пожар полностью потушили.
В его ликвидации участвовало 55 человек, было задействовано 19 машин спецтехники.
Ранее сообщалось о том, что в Ростовской области четыре ребёнка погибли из-за отравления угарным газом.