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12:48 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

Два человека погибли в ДТП в Карагандинской области

Водитель и пассажирка легкового авто погибли при ДТП на трассе Караганда — Каркаралинск, сообщает Zakon.kz.

Источник: Telegram/POLICE_of_KZ

Инцидент произошел 25 ноября в 08:50 — Lada Vesta столкнулась с Mercedes Benz.

В результате ДТП 25-летний водитель Mercedes Benz и его 44-летняя пассажирка скончались на месте происшествия.

30-летний водитель Lada и его 51-летняя пассажирка доставлены в больницу.

8 ноября в Петропавловске по ул. Васильева был сбит четвероклассник, переходивший дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия. Мальчику потребовалась медицинская помощь. В течение двух дней стражи порядка установили автомобиль Toyota и его водителя — 33-летнего горожанина.

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