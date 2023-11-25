11:38 (мск), источник: Комсомольская правда
Прямо на дорогу: в Севастополе упала подпорная стена
В Севастополе произошло обрушение подпорной стены на дорогу.
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На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе упала подпорная стена. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.
В ведомстве предупредили, что из-за обрушения стены на участке дороги рядом с площадью Восставших может сдвинуться расписание движения общественного транспорта.
— Просим планировать поездки заранее, — предупредили в Telegram-канале ведомства.
Заметим, в начале этой недели власти города-героя сообщали, что стена находится на постоянном контроле. Однако за последние три месяца во время мониторинга было замечено отклонение от вертикали на 2−2,5 миллиметра. Врио замгубернатора города Евгений Горлов предупреждал: если стена начнет двигаться, будут приняты более серьезные меры для обеспечения безопасности севастопольцев. Для этого до конца недели он планировал смонтировать водоотведение от аварийного участка и продлить участок ограждения для препятствия попадания туда людей.
— Напомню, что в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов мы ограничили возможность прохода по аварийной части, а также сузили, но в тоже время сохранили, двухстороннее движение транспорта и расставили предупреждающие знаки, — писал он ранее.
Сейчас власти принимают меры для устранения последствий аварийного обрушения. Ситуацию уже взяли на контроль в Прокуратуре города Севастополя. Ведомство начало проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
— По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе, — отметили в прокуратуре.