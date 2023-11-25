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11:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Стали известны подробности ДТП с бензовозом под Новосибирском

Пострадавших доставили в медучреждения.

В субботу, 25 ноября, в Новосибирской области столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

«25.11. 2023 около 07.15 на территории Болотнинского района водитель грузового автомобиля Вольво с прицепом, двигаясь по автодороге Р-255 со стороны г. Новосибирска в сторону г. Кемерово, на 137 км автодороги совершил наезд на припаркованное после ДТП транспортное средство Лада Гранта, после чего автомобиль Вольво допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, двигавшимся во встречном направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подстрадавших доставили в медучреждения. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, изначально информация о ДТП появилась в соцсетях.

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