На Урале в бассейне утонул 12-летний мальчик

Ребенок погиб вчера вечером. К проверке в связи с инцидентом подключилась и местная прокуратура.
По предварительной информации, вечером в бассейне проводилось групповое занятие. Спустя время инструктор заметила под водой ученика. Ребенка вытащили, делали ему искусственное дыхание, но попытки оказались тщетны. Медики «скорой», прибывшие на место, тоже не смогли реанимировать мальчика.
В ходе надзорных мероприятий будет установлено, как организована работа инструкторов бассейна, их взаимодействие между собой, а также насколько своевременно и правильно оказывалась погибшему экстренная помощь. Наказание за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает до шести лет лишения свободы.