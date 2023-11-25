14:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Генпрокуратура: пьяный минчанин «заминировал» электричку и вокзал в Осиповичах
Минчанина взяли под стражу за лжеминирование поезда и здания вокзала.
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Житель Минска сообщил о якобы минировании поезда и здания вокзала на Могилевщине. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.
Так, в ноябре пьяный минчанин, находясь на железнодорожном вокзале «Осиповичи-1», позвонил в милицию, сообщая о якобы минировании электричка. После чего перезвонил и сказал, что вокзал в Осиповичах тоже «заминирован».
Подозреваемого задержали, ему инкриминируют заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.
С санкции прокурора фигуранта заключили под стражу, ранее он уже был судим.