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14:46 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура: пьяный минчанин «заминировал» электричку и вокзал в Осиповичах

Минчанина взяли под стражу за лжеминирование поезда и здания вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска сообщил о якобы минировании поезда и здания вокзала на Могилевщине. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Так, в ноябре пьяный минчанин, находясь на железнодорожном вокзале «Осиповичи-1», позвонил в милицию, сообщая о якобы минировании электричка. После чего перезвонил и сказал, что вокзал в Осиповичах тоже «заминирован».

Подозреваемого задержали, ему инкриминируют заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.

С санкции прокурора фигуранта заключили под стражу, ранее он уже был судим.

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