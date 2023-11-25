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12:20 (мск), источник: Время

2 человека погибли и 6 пострадали в ДТП в Лукояновском районе Нижегородской области

Водитель пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Источник: Время

2 человека погибли и 6 пострадали в ДТП в Лукояновском районе Нижегородской области 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

На трассе Нижний Новгород — Саратов водитель автомобиля ВАЗ 2110 пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На заснеженной дороге он совершил лобовое столкновение с Ладой Приорой.

В результате ДТП водитель ВАЗа и пассажир Приоры погибли на месте. Еще 6 человек, в том числе трое детей получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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