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14:58 (мск), источник: РИА Крым

Опасна ли уцелевшая часть подпорной стены в Севастополе — ответ властей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости Крым. Власти Севастополя расторгнут отношения с подрядной организацией, которая занималась ремонтом рухнувшей подпорной стены. На объект в ближайшее время выйдет уже новый подрядчик. Об этом журналистам сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.

«С подрядной организацией будут разбираться правоохранительные органы на предмет того, как это вообще можно было допустить, потому что мы основывались на результатах, которые нам предоставляли их геодезисты. Сейчас проведет оценку прокуратура в отношении подрядной организации и уже на основании закона будем заканчивать отношения», — сказал он.

При этом новый подрядчик должен заступить на объект в ближайшее время. На его плечи ляжет устранение остальных аварийно-опасных участков стены и завершение ремонта в установленные ранее сроки.

«Опасные участки будем демонтировать в полном объеме, при обрушении открылись те процессы, которые воздействовали на движение стены. Затем продолжим изыскания, чтобы приступить к строительно-монтажным работам и полностью восстановить стену. Самое основное — сделать заключение проектной организации, подрядчик не справился с поставленной задачей, поэтому будем определять нового и в укоренные сроки, используя материалы, которые уже были наработаны, зайдем в экспертизу, получим заключение и незамедлительно приступим», — отметил.

Горлов указал, что приступить к работам планируется в январе — начале февраля. При этом дорогу для движения перекрывать не будут.

В субботу утром сообщалось об обрушении подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского. В дептрансе предупредили о нарушениях расписания общественного транспорта. На месте временно ограничили движение транспорта. Строители должны закончить убирать обломки стены и грунт с проезжей части в течение двух часов.

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