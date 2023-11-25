В Следкоме Башкирии рассказали новые подробности ДТП, в котором погибла мать с двумя детьми

В результате ДТП погибла водитель, а также ее 5-летний сын и 6-летняя дочь.
В ведомстве сообщили, что женщина была лишена водительских прав. Погибшая не справилась с управлением авто, что привело к трагедии. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства.
Кроме того, в ведомстве допускают, что причиной трагедии могло стать ненадлежащее исполнение обязанностей должностных лиц администрации Белорецкого района. Последние не должны были допускать проезда машин по пешеходному мосту. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую смерть двух человек и более.