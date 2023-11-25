Главное
Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Следкоме Башкирии рассказали новые подробности ДТП, в котором погибла мать с двумя детьми

В Следкоме Башкирии рассказали новые подробности трагедии, произошдешей накануне в Белорецком районе республики. Напомним, там с пешеходного моста в воду упал автомобиль Skoda Fabia.

Источник: ГУ МЧС России по РБ

В результате ДТП погибла водитель, а также ее 5-летний сын и 6-летняя дочь.

В ведомстве сообщили, что женщина была лишена водительских прав. Погибшая не справилась с управлением авто, что привело к трагедии. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспортного средства.

Кроме того, в ведомстве допускают, что причиной трагедии могло стать ненадлежащее исполнение обязанностей должностных лиц администрации Белорецкого района. Последние не должны были допускать проезда машин по пешеходному мосту. По данному факту тоже возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую смерть двух человек и более.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Радий Хабиров: «Для меня Мустай Карим был учителем»
СК Башкирии обжалует решение прокуратуры по делу медсестры, которая вколола 1,5-месячному младенцу просроченное лекарство
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта