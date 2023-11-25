В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка

Накануне вечером на автодороге граница Российской Федерации — Витебск вблизи деревни Вархи (северо-восток Витебской области) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры направлены по месту жительства.
«Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Витебск. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.
Отмечается, что россиянка была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.
«Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь», — подчеркнули в пресс-службе.