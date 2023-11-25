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15:26 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости

В ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии пострадала россиянка

МИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Гражданка России пострадала в ДТП с участием туристического автобуса на севере Белоруссии, сообщила пресс-служба посольства России в республике.

Накануне вечером на автодороге граница Российской Федерации — Витебск вблизи деревни Вархи (северо-восток Витебской области) водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовым автомобилем DAF. В салоне находились 26 человек. МЧС Белоруссии сообщило, что шесть пассажиров и водитель были доставлены в больницу в Витебске, им была оказана необходимая помощь. Остальные пассажиры направлены по месту жительства.

«Вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область) произошло ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Витебск. По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Отмечается, что россиянка была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

«Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке всю необходимую помощь», — подчеркнули в пресс-службе.

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