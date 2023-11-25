15:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили два склада авиационных боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. Кроме того, ВС России вывели из строя две радиолокационные станции П-18 обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Вольнянска в Запорожской области и Павловки в Днепропетровской области.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск», — уточнили в ведомстве.

Российская армия также поразила два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки в ДНР.

Краснолиманское и Купянское направления

Западная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп противника. Бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее Синьковки в Харьковской области.

«Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30», — говорится в сводке.

Российская артиллерия и армейская авиация отбили атаку штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике. Под удары попала живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского в ЛНР. Киев потерял до 55 военнослужащих и два пикапа.

Донецкое и Южнодонецкое направления

Южная группировка войск нанесла удары по силам 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Общие потери противника составили:

до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;три автомобиля;гаубицы Д-20 и Д-30;станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Восточная группировка войск отразила атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесла огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в Донецкой Народной Республике.

Украинская сторона потеряла до 150 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Запорожское и Херсонское направления

Российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки в Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районе Работино.

«Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46», — сообщили в Минобороны.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б».

Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников противника.

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