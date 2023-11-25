«Уничтожены два склада авиационных средств поражения на военных аэродромах: Долгинцево и в районе города Днепропетровск», — уточнили в ведомстве.
Российская армия также поразила два командно-наблюдательных пункта 67-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны возле Серебрянки в ДНР.
Краснолиманское и Купянское направления
Западная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп противника. Бойцы нанесли огневое поражение подразделениям 14-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ восточнее Синьковки в Харьковской области.
«Потери противника составили до 110 военнослужащих, два автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30», — говорится в сводке.
Российская артиллерия и армейская авиация отбили атаку штурмовой группы 5-й бригады Нацгвардии Украины в районе Григоровки в Донецкой Народной Республике. Под удары попала живая сила и техника 47-й механизированной бригады ВСУ возле Петровского в ЛНР. Киев потерял до 55 военнослужащих и два пикапа.
Донецкое и Южнодонецкое направления
Южная группировка войск нанесла удары по силам 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районе Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР. Общие потери противника составили:
до 290 военнослужащих убитыми и ранеными;три автомобиля;гаубицы Д-20 и Д-30;станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Восточная группировка войск отразила атаку противника в районе Приютного в Запорожской области и нанесла огневое поражение живой силе и технике 128-й бригады территориальной обороны возле Никольского в Донецкой Народной Республике.
Украинская сторона потеряла до 150 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Запорожское и Херсонское направления
Российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки в Запорожской области и нанесли поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районе Работино.
«Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также пушка М-46», — сообщили в Минобороны.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и орудие «Гиацинт-Б».
Кроме того, за минувшие сутки средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 беспилотников противника.