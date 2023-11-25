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Спецоперация на Украине
14:39 (мск), источник: Комсомольская правда

При исполнении долга на СВО погиб 24-летний житель Краснокамска

Администрация выразила соболезнования родным и близким Владислава Черезова.

Источник: соцсети

«Примите искренние соболезнования. Владик всегда для нас будет живой», «Вечная память герою, родителям поклон за сына», «Спи спокойно, солдат, Царствие небесное», — пишут жители Краснокамска о погибшем в ходе специальной военной операции земляке Черезове Владиславе Дмитриевиче.

О том, что при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб 24-летний краснокамец Черезов Владислав Дмитриевич, сообщила администрация Краснокамского округа в своей официальной группе ВКонтакте. А также выразила искренние соболезнования родным и близким.

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