14:39 (мск), источник: Комсомольская правда
При исполнении долга на СВО погиб 24-летний житель Краснокамска
Администрация выразила соболезнования родным и близким Владислава Черезова.
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«Примите искренние соболезнования. Владик всегда для нас будет живой», «Вечная память герою, родителям поклон за сына», «Спи спокойно, солдат, Царствие небесное», — пишут жители Краснокамска о погибшем в ходе специальной военной операции земляке Черезове Владиславе Дмитриевиче.
О том, что при исполнении воинского долга в зоне СВО погиб 24-летний краснокамец Черезов Владислав Дмитриевич, сообщила администрация Краснокамского округа в своей официальной группе ВКонтакте. А также выразила искренние соболезнования родным и близким.