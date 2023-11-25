Главное
Спецоперация на Украине
15:37 (мск), источник: Нижегородская правда

Рейсовый автобус «Нижний Новгород-Муром» улетел в кювет с пассажирами

ДТП произошло сегодня днем, 25 ноября.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

ЧП произошло в Володарском районе. Там, водитель автобуса, не справившись с управлением, улетел в кювет.

«В 13.39 поступило сообщение, что водитель рейсового автобуса “Муром — Нижний Новгород”, на 360 км автодороги федерального значения М-7 “Волга” в Володарском районе, не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок», — поделились подробностями в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В этот момент в автобусе находилось 11 человек. К счастью, в результате ДТП погибших и пострадавших нет, помощь не по требовалась.

«Пассажиры убыли самостоятельно попутным транспортом», — рассказали спасатели.

Происшествие взяла на контроль областная прокуратура.

Напомним, страшное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Балахнинском районе на 9‑м километре автодороги Липовка — Галкино. Тогда автобус также вылетел в кювет. В автобусе находилось около 48 пассажиров.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Проект «Кадры будущего» в НГЛУ – для золотого кадрового резерва страны
Команда из Нижнего Новгорода победила на всероссийском чемпионате «Лучший с
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта