15:37 (мск), источник: Нижегородская правда
Рейсовый автобус «Нижний Новгород-Муром» улетел в кювет с пассажирами
ДТП произошло сегодня днем, 25 ноября.
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ЧП произошло в Володарском районе. Там, водитель автобуса, не справившись с управлением, улетел в кювет.
«В 13.39 поступило сообщение, что водитель рейсового автобуса “Муром — Нижний Новгород”, на 360 км автодороги федерального значения М-7 “Волга” в Володарском районе, не справился с управлением и совершил опрокидывание на бок», — поделились подробностями в ГУ МЧС по Нижегородской области.
В этот момент в автобусе находилось 11 человек. К счастью, в результате ДТП погибших и пострадавших нет, помощь не по требовалась.
«Пассажиры убыли самостоятельно попутным транспортом», — рассказали спасатели.
Происшествие взяла на контроль областная прокуратура.
Напомним, страшное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Балахнинском районе на 9‑м километре автодороги Липовка — Галкино. Тогда автобус также вылетел в кювет. В автобусе находилось около 48 пассажиров.