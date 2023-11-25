В Башкирии спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед мальчика

«Мальчик переходил пруд с одного берега на другой и провалился под лед в 50 метрах от берега», — сообщили в пресс-службе госкомитета. — Спасатели эвакуировали мальчика из воды и транспортировали на берег. С ребенком провели беседу и передали родителям".
Чуть позже спасатели заметили мужчину, который также провалился под лед по пояс в 15 метрах от берега, переходя пруд. 30-летнего мужчину эвакуировали на берег и также провели с ним профилактическую беседу.
Как сообщал «Башинформ», всего за сегодняшний день спасатели Башкирии эвакуировали из воды четырех человек.