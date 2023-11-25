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Спецоперация на Украине
16:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии спасатели вытащили из пруда провалившегося под лед мальчика

Сегодня во время проведения профилактического рейда у пруда возле села Ермолаево Куюргазинского района сотрудники госкомитета РБ по ЧС спасли 13-летнего ребенка.

«Мальчик переходил пруд с одного берега на другой и провалился под лед в 50 метрах от берега», — сообщили в пресс-службе госкомитета. — Спасатели эвакуировали мальчика из воды и транспортировали на берег. С ребенком провели беседу и передали родителям".

Чуть позже спасатели заметили мужчину, который также провалился под лед по пояс в 15 метрах от берега, переходя пруд. 30-летнего мужчину эвакуировали на берег и также провели с ним профилактическую беседу.

Как сообщал «Башинформ», всего за сегодняшний день спасатели Башкирии эвакуировали из воды четырех человек.

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