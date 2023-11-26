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13:18 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области пьяная женщина напала с кулаками на полицейского

Она раскаялась в содеянном.

Источник: ГУ МВД

В Калининградской области пьяная женщина напала с кулаками на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Это произошло в августе в районе одного из баров в Гусеве. В ночное время женщина ударила стража порядка кулаком в лицо. Позднее на суде она раскаялась в содеянном.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Гусевской городской прокуратуры назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

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