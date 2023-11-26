13:18 (мск), источник: АиФ Калининград
В Калининградской области пьяная женщина напала с кулаками на полицейского
Она раскаялась в содеянном.
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В Калининградской области пьяная женщина напала с кулаками на полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Это произошло в августе в районе одного из баров в Гусеве. В ночное время женщина ударила стража порядка кулаком в лицо. Позднее на суде она раскаялась в содеянном.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя Гусевской городской прокуратуры назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.