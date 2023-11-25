18:48 (мск), источник: АиФ Челябинск
Текслер поручил проверить стоящие на учёте семьи после гибели двух детей
В посёлке двое детей погибли при пожаре в комнате общежития.
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Губернатор Алексей Текслер поручил проверить все семьи в Челябинской области, которые стоят на учёте. Об этом он сообщил после трагедии в Сосновском районе, где при пожаре в комнате общежития погибли двое детей.
«Следственные органы разберутся в деталях и причинах, почему мать оставила детей одних, почему они остались с огнём один на один. Но также у меня возникают вопросы к работе в этой ситуации органов социальной защиты и местной администрации. Почему семье не уделили должного внимания? Поручил провести служебную проверку действий всех должностных лиц», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Известно, что мать воспитывала детей одна. Семья состояла на учёте как находящаяся в сложной ситуации. Недавно женщина с двумя детьми переехала в комнату в общежитии.
Напомним, трагедия в посёлке Мирный произошла 25 ноября. Оставшись одни, 3-летний мальчик и 2-летняя девочка стали играть со спичками и подожгли диван. Дети погибли. После случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.