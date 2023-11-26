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Спецоперация на Украине
05:31 (мск), источник: Life.ru

Ещё один летевший на Москву дрон сбит в Подольске

Беспилотник, пытавшийся атаковать Москву, сбит в Подольске. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ещё один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск», — написал градоначальник в телеграм-канале, указав, что разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

Ранее Собянин сообщил об отражённой массовой атаке беспилотников на столицу. Дроны были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе.

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