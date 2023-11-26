Главное
Спецоперация на Украине
15:12 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау: это видели патрульные полицейские

Вчера в Актау на глазах у патрульных полицейских произошел наезд на женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. У нее сломаны обе ноги, передает Lada.kz.

Источник: lada.kz

Как пишет издание, ссылаясь на информацию ДП Мангистауской области, 25 ноября, около 11:00 сотрудники батальона патрульной полиции в ходе патрулирования заметили, как произошел наезд на человека на нерегулируемом пешеходном переход в Актау. На месте начали работу сотрудники полиции.

Сообщается, что пострадала женщина 1967 года рождения. Ее доставили в областную больницу. Как сообщили врачи, у пострадавшей диагностировали перелом обеих нижних конечностей без смещения. Однако от госпитализации пациентка отказалась. Ей наложили гипс и отпустили домой.

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:

  • немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
  • принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях — отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно — доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
  • сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
  • освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно; при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта