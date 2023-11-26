06:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Иномарку занесло в отбойник на скользкой дороге в Иркутске
По словам очевидцев, водитель не справилась с управлением (ВИДЕО).
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Водитель иномарки не справилась с управлением на заснеженной дороге около рынка «Китай-город» в Иркутске, в результате машина врезалась в отбойник. Очевидцы поделились фото и видео в соцсетях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что 45-летний житель поселка Эдучанка за рулем автомобиля Toyota Avensis не справился с управлением, съехал в кювет и налетел на камень. В результате инцидента от полученных травм погиб 64-летний пассажир. Мужчина, который находился на переднем сиденье иномарки, не был пристегнут ремнями безопасности.