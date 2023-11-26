06:28 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще девяти украинских БПЛА

Аппараты были ликвидированы над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) — Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей», — сообщили там.

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