Тело ребенка нашли в канализационном люке в Кызылорде

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25 ноября в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в Кызылорде по улице Балкы базар № 1 «А», возле поликлиники № 5, по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний.
Позже стало известно, что в 18:00 в канализационном колодце было обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. Его подняли на поверхность.
На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Кызылординской области, филиала Центра медицины катастроф, департамента полиции, бригады скорой помощи, «Қызылорда су жүйесі», а также местных исполнительных органов.