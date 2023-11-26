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07:04 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Тело ребенка нашли в канализационном люке в Кызылорде

Вчера днем в Кызылорде в канализационный люк упал 8-летний ребенок. Через несколько часов спасатели нашли его мертвым, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Кызылординской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, 25 ноября в 13:24 спасателям поступило сообщение о том, что в Кызылорде по улице Балкы базар № 1 «А», возле поликлиники № 5, по неосторожности упал в люк центральной канализации несовершеннолетний.

Позже стало известно, что в 18:00 в канализационном колодце было обнаружено тело ребенка 2015 года рождения. ​ Его подняли на поверхность.

На месте происшествия работали сотрудники ДЧС Кызылординской области, филиала Центра медицины катастроф, департамента полиции, бригады скорой помощи, «Қызылорда су жүйесі», а также местных исполнительных органов.

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