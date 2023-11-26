08:01 (мск), источник: Ведомости
Беспилотник влетел в многоквартирный дом в Туле
Сбитый беспилотник потерял управление и влетел в многоквартирный дом в Туле. Один человек ранен, сказано в сообщении в Telegram-канале правительства Тульской области.
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Губернатор Алексей Дюмин рассказал, что всего в регионе сбили два дрона. «Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трёх квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сообщил он.
В ночь на 26 ноября несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали Тульскую область вместе с Московской, Калужской и Брянской областями. По данным Минобороны, было уничтожено более десяти дронов, о других повреждениях или пострадавших не сообщалось.