08:09 (мск), источник: МК.RU Иркутск
Байкал потрясло на пять баллов, Иркутск — на три
Вечером 25 ноября на Байкале произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
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Землетрясение зафиксировали в 21.43 в 20 километрах от посёлка Еланцы. Интенсивность в эпицентре составила 5 баллов. В Иркутске ощущались толчки интенсивностью 3 балла.
24 ноября землетрясение произошло в 227 километрах от Магистрального. Его интенсивность в эпицентре составила 6 баллов.