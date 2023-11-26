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08:09 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Байкал потрясло на пять баллов, Иркутск — на три

Вечером 25 ноября на Байкале произошло землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Источник: Reuters

Землетрясение зафиксировали в 21.43 в 20 километрах от посёлка Еланцы. Интенсивность в эпицентре составила 5 баллов. В Иркутске ощущались толчки интенсивностью 3 балла.

24 ноября землетрясение произошло в 227 километрах от Магистрального. Его интенсивность в эпицентре составила 6 баллов.

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