Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.
«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо.