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08:10 (мск), источник: © РИА Новости

Губернатор Московской области сообщил о повреждениях после атаки БПЛА

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что после попытки атаки дронов на московский регион в трех случаях есть повреждения строений на земле, погибших и пострадавших нет.

Источник: Reuters

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.

«Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на местах руководители муниципалитетов возглавят оперативные штабы и окажут помощь жителям, где это необходимо.

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