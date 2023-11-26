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08:16 (мск), источник: МК.RU Иркутск

В Братске в педофилии подозревают руководителя детского городского парламента

Телеграм-канал Babr Mash 25 ноября сообщил, что в Братске по подозрению в педофилии задержан руководитель детского городского парламента. Он слал непристойные фото и предлагал интим 15-летней девочке.

Источник: Соцсети

Родители девочки увидели в телефоне дочери переписку с 40-летним педагогом и пришли в ужас: обнажённые фото мужчины, его сексуальные фантазии. Девочка рассказала, что преподаватель её домогался, трогал, когда они оставались наедине в доме культуры, откровенничал. Родители отправились в полицию.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело.

Задержанный работает педагогом-организатором «Дворца творчества детей и молодежи», также является руководителем «Детского городского парламента» по Центральному району и председателем местного отделения ООГДЮО «Российского движения школьников» г. Братска. Удостоен почётной грамоты губернатора.

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