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10:45 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Грабившего подростков мужчину задержали в Уральске

Стражи порядка задержали грабителя, который похитил iPhone 11 у 14-летнего подростка в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «Мой город».

Источник: Baigenews

В тот день школьник после дополнительных занятий по английскому языку шёл домой по улице Кунаева. По пути его остановил незнакомый мужчина и попросил телефон. Доверчивый подросток отдал в руки грабителя телефон, последний убежал.

«По горячим следам» установлен и задержан 28-летний житель Уральска, которого подозревают в совершении этого преступления. Также выяснилось, что 20 ноября он аналогичным способом, находясь в ТРЦ City Center, завладел сотовым Redmi-10, принадлежащим 16-летнему подростку. Во втором случае потерпевший обратился в полицию только 22 ноября", — рассказали в департаменте полиции ЗКО.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. В отношении него начали досудебное расследование по статье 191 УК РК «Грабёж».

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