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09:11 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Единый телефон доверия 111 работает в Казахстане

На него могут позвонить жертвы бытового насилия или буллинга. Каждый звонок — абсолютно бесплатный.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, напоминает ИА El.kz.

Казахстанцы, которые стали жертвами бытового насилия и буллинга, могут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр «111 — AMANAT». Телефон работает уже с 16 октября.

Необходимая помощь гражданам предоставляется также через текстовые диалоги. Для оказания помощи людям, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы.

Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103 и т. д. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.

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