09:11 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz
Единый телефон доверия 111 работает в Казахстане
На него могут позвонить жертвы бытового насилия или буллинга. Каждый звонок — абсолютно бесплатный.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, напоминает ИА El.kz.
Казахстанцы, которые стали жертвами бытового насилия и буллинга, могут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр «111 — AMANAT». Телефон работает уже с 16 октября.
Необходимая помощь гражданам предоставляется также через текстовые диалоги. Для оказания помощи людям, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы.
Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103