09:35 (мск), источник: © РИА Новости

Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ

ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал руководитель региона.

Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.

Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.

Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта