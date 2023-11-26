09:35 (мск), источник: © РИА Новости
Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ
ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Часть территории ДНР обесточена из-за ударов ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
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«Ночью противник попытался нанести урон энергосистеме региона. К сожалению, из-за массированности ударов, не все было сбито. Фиксируются повреждения, вследствие чего часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — написал руководитель региона.
Глава ДНР уточнил, что без света остались часть городов и районов республики, не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады.
Сейчас удалось восстановить электроснабжение в нескольких населенных пунктах, работы продолжаются, добавил Пушилин.
Накануне украинские военные атаковали Петровский и Кировский районы Донецка, сбросив с БПЛА снаряды, известно о двух пострадавших.