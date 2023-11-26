09:37 (мск), источник: © РИА Новости

Брянский губернатор сообщил об уничтожении в регионе БПЛА

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Cредства ПВО уничтожили над Брянским районом БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, часть сбитых дронов летела на столицу. Позднее он добавил, что еще один беспилотник, летевший в столицу, сбит в подмосковном Подольске. Собянин уточнил, что, предварительно, пострадавших и серьезных разрушений после падения обломков нет.

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