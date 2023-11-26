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12:50 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области 12-летняя школьница пыталась убить свою одноклассницу

В Южноуральске (Челябинская область) 12-летняя школьница пыталась убить свою одноклассницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ученица 6 класса школы № 6 совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа жертвы нанесла ей два ножевых ранения в область лица и шеи. Девушку остановили проходившие мимо горожане», — говорится в комментарии местной администрации.

Уточняется, что состояние пострадавшей стабильное, она находится в областной больнице. Нападавшая помещена в психиатрическую больницу в Челябинске.

С родителями обеих девочек ведется работа для выяснения обстоятельств произошедшего, а также работают психологи.

«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал глава Южноуральска Ярослав Куленко.

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