В Челябинской области 12-летняя школьница пыталась убить свою одноклассницу

«Ученица 6 класса школы № 6 совершила покушение на убийство своей одноклассницы в городском парке, заставляя съесть таблетки и запить уксусной кислотой. После отказа жертвы нанесла ей два ножевых ранения в область лица и шеи. Девушку остановили проходившие мимо горожане», — говорится в комментарии местной администрации.
Уточняется, что состояние пострадавшей стабильное, она находится в областной больнице. Нападавшая помещена в психиатрическую больницу в Челябинске.
С родителями обеих девочек ведется работа для выяснения обстоятельств произошедшего, а также работают психологи.
«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал глава Южноуральска Ярослав Куленко.