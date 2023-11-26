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Спецоперация на Украине
12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Рамиль Исанбаев

Ему было 39 лет.

В ходе спецоперации погиб 39-летний житель Убинского района Новосибирской области Рамиль Халимуллович Исанбаев. Об этом сообщили в администрации района.

— 7 ноября 2023 года сержант стрелковой роты во время выполнения воинского долга в специальной военной операции пал смертью храбрых, — говорится в сообщении.

Рамиль Халимуллович учился в Убинском училище. По окончании обучения отправился на срочную службу. Весной 2023 года отправился в зону СВО.

О времени и месте прощания с военным будет сообщено дополнительно.

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