12:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Рамиль Исанбаев
Ему было 39 лет.
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В ходе спецоперации погиб 39-летний житель Убинского района Новосибирской области Рамиль Халимуллович Исанбаев. Об этом сообщили в администрации района.
— 7 ноября 2023 года сержант стрелковой роты во время выполнения воинского долга в специальной военной операции пал смертью храбрых, — говорится в сообщении.
Рамиль Халимуллович учился в Убинском училище. По окончании обучения отправился на срочную службу. Весной 2023 года отправился в зону СВО.
О времени и месте прощания с военным будет сообщено дополнительно.