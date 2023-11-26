15:19 (мск), источник: Реальное время
На пожаре в Татарстане спасли двух детей
Возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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Ночью в селе Русский Акташ Альметьевского района Татарстана загорелся одноэтажный бревенчатый дом. На момент пожара в помещении находилась семья с детьми — родители смогли вывести детей 14 и 6 лет через окно.
Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров. На ликвидацию открытого горения потребовалось чуть меньше часа.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, возгорание могло произойти из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Накануне в селе Красновидово в Камско-Устьинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. Мужчина 1952 года рождения после пожара обратился в скорую помощь, так как получил ожог спины 2%. Его госпитализировали в Камско-Устьинскую ЦРБ.