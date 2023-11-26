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10:20 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

В ДТП на ул. Л. Беды пострадала пешеход

Вечером 25 ноября в ДТП на ул. Л. Беды пострадала пешеход, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.

Авария произошла вблизи дома № 5: 37-летний водитель Peugeot совершил наезд на женщину. Виновник ДТП отметил, что пешеход лежала на проезжей части. С полученными телесными повреждениями ее доставили в учреждение здравоохранения.

Личность пострадавшей устанавливается. Стоит отметить, что на момент фиксирования аварии у женщины были признаки алкогольного опьянения.

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