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Спецоперация на Украине
12:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В ходе СВО погиб военнослужащий из Бардымского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец села Брюзли Бардымского округа 44-летний Ильнур Аптуков.

Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Ильнур Аптуков в августа 2023 года заключил контракт с министерством обороны РФ. После подготовки был направлен в зону проведения СВО, служил наводчиком мотострелкового батальона. Погиб 19 ноября 2023 года.

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