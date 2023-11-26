13:02 (мск), источник: Комсомольская правда
Житель Ростовской области хотел начислить бонусы на карту, а оказался в долгах
Под Ростовом мошенница обманула мужчину на 200 тысяч рублей.
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В Морозовском районе Ростовской области 49-летний местный житель стал жертвой мошенников. Как рассказал мужчина, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей банка. Она сказала, что дончанину начислены бонусы, которые можно монетизировать. Желая получить на карту восемь тысяч рублей, мужчина выполнил все, что сказала ему незнакомка, — назвал данные карты, а также пароли, которые ему пришли по смс.
Получив всю необходимую информацию, девушка дружелюбно сообщила, что бонусы зачислены и попрощалась.
Зайдя в онлайн-приложение банка, дончанин обнаружил, что на него оформлена кредитная карта на 220 тысяч рублей, деньги с которой уже были списаны. Мужчина написал заявление в полицию.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Подозреваемые разыскиваются, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.