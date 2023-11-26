Главное
Спецоперация на Украине
14:01 (мск), источник: РИА Крым

Волны семь метров высотой: мощный шторм ждут на побережье Черного моря

В Туапсе ожидается мощный шторм, высота волн достигнет семи метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — РИА Новости Крым. В Туапсе ожидается мощный шторм, высота волн достигнет семи метров. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«С ночи и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать семи метров», — сказано в сообщении.

По данным гидрометеобюро, шторм разразится около 22 часов воскресенья и будет бушевать в течение всего понедельника. В порту Туапсе ожидается сильный тягун. Местных жителей и гостей региона просят воздержаться от прогулок возле моря.

Ранее специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец предупредил о том, что во второй половине воскресенья мощный ураган обрушится на Крым, сила ветра будет достигать 33 метров в секунду, а по данным Крымского гидрометцентра порывы ветра будут достигать 40 м/с, что для региона является большой редкостью. Он призвал крымчан не покидать в этот период свои дома. На полуострове объявлено штормовое предупреждение.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта