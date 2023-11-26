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Спецоперация на Украине
13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области женщина украла у подруги карту и устроила шопинг

Под Ростовом гостья украла у подруги карту с паролем.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области горожанка пострадала от собственной подруги. Как рассказали в донском главке, местная жительница пригласила к себе домой приятельницу. 39-летняя гостья заметила, где хозяйка хранит банковскую карту, и забрала ее себе.

Воровке повезло дважды: подруга не сразу заметила кражу, а еще написала пин-код на самой карте. Обманщица этим сразу же воспользовалась, потратив 34 тысячи, которые были на счете.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что воровку задержали. На нее завели дело по статье «Кража с банковского счета». Также женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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