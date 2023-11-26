13:16 (мск), источник: Клопс.ru
В Мельниково при тушении пожара в двухэтажном жилом доме обнаружили тело женщины (фото)
ЧП произошло утром в воскресенье, 26 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В посёлке Мельниково во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело женщины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Вызов о происшествии на улице Новой поступил на пульт диспетчера утром в воскресенье, 26 ноября. Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома. В помещении пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни, его передали медикам. Пламя ликвидировали 9 сотрудников МЧС при поддержке двух спецмашин.