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13:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Мельниково при тушении пожара в двухэтажном жилом доме обнаружили тело женщины (фото)

ЧП произошло утром в воскресенье, 26 ноября.

В посёлке Мельниково во время тушения пожара в жилом доме обнаружили тело женщины без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Вызов о происшествии на улице Новой поступил на пульт диспетчера утром в воскресенье, 26 ноября. Возгорание произошло на первом этаже многоквартирного двухэтажного дома. В помещении пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни, его передали медикам. Пламя ликвидировали 9 сотрудников МЧС при поддержке двух спецмашин.

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