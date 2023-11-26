12:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Потерявшийся пермяк провел в зимнем лесу двое суток
Чтобы не замерзнуть, заблудившийся в лесу житель Перми ходил по снегу кругами.
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Больше двух суток в заснеженном зимнем лесу провел 50-летний пермяк Алексей.
Он ушел в лес еще 21 ноября в районе СНТ «Лесное», что возле поселка Новые Ляды. Ходил на дачу, и решил выйти на остановку по пути, который был ближе. В тот день шел сильный снег, и следы сразу заметало. И он заблудился.
Волонтеры из группы «Лиза Алерт» и поисковики Пермской городской службы спасения искали его на квадроциклах, запускали квадрокоптер. Сигналили ему клаксонами внедорожников.
Первые два дня поисков не принесли успеха. Но один из волонтеров поискового отряда «Лиза Алерт» 22 ноября обнаружил в лесу свежие следы, которые почему-то вели кругами. Потерявшегося пытались звать, но он не откликался.
Поиски пришлось отложить — наступила темнота, к тому же у поисковиков село оборудование.
На следующий день, 23 ноября, волонтер отряда «Лиза Алерт» вместе двумя девушками-волонтерами и спасателем вновь пошли по следам. Наконец они услышали слабый голос в лесу. И метров через 80 увидели потерявшегося.
Как он рассказал, когда понял, что заблудился, позвонил другу, а тот передал сообщение в службу спасения. Он слышал сирены автомобилей, но не мог кричать — сел голос. Чтобы не замерзнуть, он старался двигаться, не останавливаясь, — наматывал круги по снегу в своих зимних кроссовках.
Как сообщили поисковики городской службы спасения, обессилевшего пермяка передали врачам скорой помощи. Его жизни сейчас ничто не угрожает.
Его родственница Валентина рассказала, что они очень переживали за Алексея. Сейчас он уже дома. Он немного обморозил ноги, но от госпитализации отказался — натирает на обмороженные участки кожи мазь, которую ему прописали, пьет антибиотики.
— Мы очень благодарны поисковикам! — говорят родные Алексея. — Еще немного, и все могло закончиться плохо. Низкий поклон им всем от нас!