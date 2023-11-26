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Спецоперация на Украине
12:18 (мск), источник: МК.RU Краснодар

Полиция проводит проверку после информации о массовой драке в Краснодаре

С заявлениями о полученных повреждениях в полицию никто не обращался.

Источник: МК.RU Краснодар

Как сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полиция проводит проверку на основании поступивших сообщений о конфликте. Вечером в субботу, 25 ноября, в Краснодаре произошла массовая драка. Несколько десятков людей дрались на улице Красная.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников.

С заявлениями о полученных повреждениях в полицию никто не обращался.

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