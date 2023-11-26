12:04 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Под Волгоградом водитель спортбайка попал в больницу после ДТП с легковушкой
Дорожный инцидент случился в Камышинском районе 25 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Согласно информации ГУ МВД России по региону, в Камышинском районе в минувшую субботу, 25 ноября, в 19.35 42-летний водитель за рулем отечественного автомобиля «Лада Гранта» выехал с территории неподалеку от дома № 37, расположенного в 5-м микрорайоне.
Мужчина не убедился в безопасности осуществляемого маневра, в результате чего совершил столкновение со спортбайком марки «Прогаси». За рулем мотоцикла находился 30-летний водитель, двигавшийся в сторону ул. Базарова с выключенными фарами.
В результате столкновения водителя спортбайка доставили в больницу.