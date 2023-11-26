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11:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Во Франции начались беспорядки после гибели подростка

Во Франции начались беспорядки из-за гибели подростка после нападения с ножом. Соответствующую информацию приводит радиостанция France Bleu.

Источник: РИА "Новости"

«Крайне правые активисты (…), по оценкам, от 50 до 100 человек (…) вышли на улицы квартала Монэ в городе Роман-Сюр-Изер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые протестующие опрокидывали мусорные баки и поджигали контейнеры. В результате оказались задержаны 20 человек, трое из них получили ранения.

По данным BFMTV, 16-летний школьник был убит во время фестиваля в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в департаменте Дром на юго-востоке страны.

В октябре сообщалось, что во Франции осуждены почти две тысячи человек за участие в погромах в июне. Массовые беспорядки во Франции проходили в конце июня и начале июля 2023 года после того, как в пригороде Парижа полицейский застрелил при задержании 17-летнего подростка арабского происхождения.

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