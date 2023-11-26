Главное
Спецоперация на Украине
14:50 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

В Актау мошенники начали представляться спасателями

В последнее время, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, участились жалобы от предпринимателей касательно звонков от мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Неизвестные представляются сотрудниками ЧС, угрожают проверкой и требуют провести обучение в области пожарной безопасности за определенную сумму.

В случае звонков с требованием от лица ДЧС приобрести или купить определенную услугу за деньги в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться по номерам: 8 (7292) 701−705, 701−708, а также 8 (775) 376−78−76.

В рамках Предпринимательского кодекса государственный орган обязан уведомить о начале профилактического контроля (проверки) не менее чем за 30 дней и при проведении внеплановой проверки — не менее чем за сутки.

 Али Алиев о "драке" с агентом из-за гражданства, легионерах и успехе "Кызыл-Жара"
Взносы работодателей в ЕНПФ. Имеет ли государство моральное право на новый налог
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта