В Актау мошенники начали представляться спасателями

Неизвестные представляются сотрудниками ЧС, угрожают проверкой и требуют провести обучение в области пожарной безопасности за определенную сумму.
В случае звонков с требованием от лица ДЧС приобрести или купить определенную услугу за деньги в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться по номерам: 8 (7292) 701−705, 701−708, а также 8 (775) 376−78−76.
В рамках Предпринимательского кодекса государственный орган обязан уведомить о начале профилактического контроля (проверки) не менее чем за 30 дней и при проведении внеплановой проверки — не менее чем за сутки.