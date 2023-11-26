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12:37 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

«Жигули» смяло на ЕКАД: двое взрослых погибли, травмирован ребенок

Стали известны подробности аварии, случившейся сегодня утром на ЕКАД.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Около горы Лиственной столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Nissan. От удара отечественную машину смяло. Водитель и пассажир погибли на месте. В Госавтоинспекции сообщили, что в аварии также травмирован 10-летний ребенок, медики скорой оказывают ему первую помощь.

На месте дорожного происшествия работают автоинспекторы, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что столкновение двух грузовиков произошло на 62-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень.

В результате аварии погиб один человек, еще один — пострадал, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

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