12:55 (мск), источник: dostup1.ru
Еще один рыбак утонул в Челябинской области, эта трагедия произошла на озере Иткуль
Толщина льда на озере составляет всего 5 см.
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Еще один рыбак утонул в Челябинской области, эта трагедия произошла на озере Иткуль в Верхнем Уфалее, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации пресс-центра ГУ МЧС по региону, компания мужчин утром в субботу уехала на рыбалку. Поздно вечером товарищи упустили из виду друга 1969 года рождения, его личные вещи обнаружили на берегу.
«Вызванные на место происшествия специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда обнаружили тело мужчины в 6 метрах от берега на глубине 2 м, извлекли на берег и передали сотрудникам полиции. Толщина льда на озере составляет всего 5 см», — говорится в комментарии.
Отметим, это уже второе подобное происшествие за сутки. На Аргазинском водохранилище (Аргаяшский район) под тонкий лед провалился и погиб 52-летний рыбак.
«Сотрудники чрезвычайного ведомства в очередной раз призывают любителей тихой охоты к сознательности: ни один улов не стоит человеческой жизни. Толщина льда для безопасного нахождения на нем человека начинается от 10−12 см», — прокомментировали специалисты.