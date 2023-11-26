12:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
МВД: увеличилось число обманов при продаже новогодних елей и украшений
Злоумышленники подстраиваются под потребности аудитории, предлагая то, что в настоящий момент пользуется повышенным спросом.
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МИНСК, 26 ноя — Sputnik. В Беларуси растет количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале ведомства.
«Наши граждане, к сожалению, нередко становятся жертвами мошенничеств в интернете. Чаще всего такие преступления фиксируются на платформе Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), при этом прослеживается их сезонность. Сейчас, например, увеличивается количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений», — отметил начальник отдела ГУУР МВД Василий Шупляк.
На этой интернет-платформе злоумышленники создают аккаунты магазинов, которые, на первый взгляд, могут не вызывать никаких подозрений, так как у них много подписчиков и постоянно обновляется лента предлагаемого товара.
Далеко не каждый человек при таких условиях может отличить фейковую страницу от реальной. В связи с этим в МВД рекомендуют обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом.
«В первую очередь должна насторожить цена — значительно ниже рыночной, кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости товара, а вот мошенники делают это постоянно», — сказал Шупляк.
Более того, злоумышленники всегда подстраиваются под потребности аудитории, предлагая то, что в настоящий момент пользуется повышенным спросом, как сейчас новогодние товары.
В МВД напомнили о бдительности и рекомендовали оплачивать товар только после его получения.