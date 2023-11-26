Главное
Спецоперация на Украине
12:48 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

МВД: увеличилось число обманов при продаже новогодних елей и украшений

Злоумышленники подстраиваются под потребности аудитории, предлагая то, что в настоящий момент пользуется повышенным спросом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. В Беларуси растет количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений, сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале ведомства.

«Наши граждане, к сожалению, нередко становятся жертвами мошенничеств в интернете. Чаще всего такие преступления фиксируются на платформе Instagram* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), при этом прослеживается их сезонность. Сейчас, например, увеличивается количество мошенничеств, связанных с продажей новогодних елей и украшений», — отметил начальник отдела ГУУР МВД Василий Шупляк.

На этой интернет-платформе злоумышленники создают аккаунты магазинов, которые, на первый взгляд, могут не вызывать никаких подозрений, так как у них много подписчиков и постоянно обновляется лента предлагаемого товара.

Далеко не каждый человек при таких условиях может отличить фейковую страницу от реальной. В связи с этим в МВД рекомендуют обращать внимание на условия, выдвигаемые продавцом.

«В первую очередь должна насторожить цена — значительно ниже рыночной, кроме того, ни один интернет-магазин не будет просить покупателя перевести предоплату в размере от 50 до 100% стоимости товара, а вот мошенники делают это постоянно», — сказал Шупляк.

Более того, злоумышленники всегда подстраиваются под потребности аудитории, предлагая то, что в настоящий момент пользуется повышенным спросом, как сейчас новогодние товары.

В МВД напомнили о бдительности и рекомендовали оплачивать товар только после его получения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Беспошлинный ввоз электромобилей в ЕАЭС продлили на два года, но не для РФ
Авиарейс Пекин – Минск приземлялся в Варшаве: узнали, что произошло
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта