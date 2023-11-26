Главное
Спецоперация на Украине
14:35 (мск), источник: Комсомольская правда

75-летний рыбак провалился под лед в Нижнем Новгороде

К счастью, пенсионера удалось спасти.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде спасли 75-летнего рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Инцидент произошел утром 26 ноября на Гребном канале. В службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что на их глазах под лед ушел человек. К месту происшествия немедленно были направлены экстренные службы.

Все это время, пока ехали спасатели, мужчина находился в ледяной воде примерно в 70 метрах от берега. К счастью, он дождался помощи, и все закончилось благополучно. Спасенного рыбака на «скорой» доставили в областную больницу им. Семашко с диагнозом «переохлаждение организма».

В нижегородском МЧС напоминают, что выход на тонкий лед опасен, а сомнительный улов не стоит жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 26 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
В Землю ударил таинственный космический луч, прилетевший из пустоты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случайМЧС