14:35 (мск), источник: Комсомольская правда
75-летний рыбак провалился под лед в Нижнем Новгороде
К счастью, пенсионера удалось спасти.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Нижнем Новгороде спасли 75-летнего рыбака, провалившегося под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Инцидент произошел утром 26 ноября на Гребном канале. В службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что на их глазах под лед ушел человек. К месту происшествия немедленно были направлены экстренные службы.
Все это время, пока ехали спасатели, мужчина находился в ледяной воде примерно в 70 метрах от берега. К счастью, он дождался помощи, и все закончилось благополучно. Спасенного рыбака на «скорой» доставили в областную больницу им. Семашко с диагнозом «переохлаждение организма».
В нижегородском МЧС напоминают, что выход на тонкий лед опасен, а сомнительный улов не стоит жизни.