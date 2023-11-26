14:56 (мск), источник: РИА Новости
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Москву
Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву.
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САМАРА, 26 ноя — РИА Новости. Самолет, вернувшийся в самарский аэропорт Курумоч, вылетел в Москву, задержавшись менее чем на час, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее в надзорном ведомстве сообщили о возвращении самолета «Аэрофлота» в самарский аэропорт Курумоч по технической причине. Пострадавших нет. На борту находились 128 пассажиров и шесть членов экипажа.
В авиакомпании «Аэрофлот» заверили, что пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлен резервный борт. Также авиаперевозчик пообещал, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы «Аэрофлот Бонус».
«Авиарейс № SU-1217 вылетел в Москву в 11 часов 18 минут мск. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали», — говорится в сообщении прокуратуры.